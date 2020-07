Governador exonera irmão de Ney Amorim de cargo na Secretaria de Saúde 

A exoneração foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta

Na manhã desta quarta-feira (15), o governador Gladson Cameli (Progressistas) decidiu exonerar Joelson Alves de Amorim, irmão do ex-deputado estadual Ney Amorim. A exoneração foi publicada na edição do Diário Oficial do Estado (DOE).

Joelson foi nomeado para exercer CEC 6 na Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre), na edição do Diário de terça-feira (14).

