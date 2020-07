Governo abre vagas de estágio para ensino médio e superior no Acre; inscreva-se

As vagas são para Rio Branco e Cruzeiro do Sul, de acordo com o edital publicado no DOE

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou no último dia 30 um edital de processo seletivo com vagas de estágio para vários cursos de nível superior.

As vagas são para os cursos de Administração, Saúde Coletiva, Gestão Ambiental, Gestão Pública, Recursos Humanos, Sistemas de Informação, Música, Matemática, Direito e Ciências Contábeis. Há também oportunidades para alunos do Ensino Médio. As vagas são para Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

PUBLICIDADE

As inscrições serão realizadas a partir das 00h00m do dia 01/07/2020 até 23:59 (horário local) do dia 10/07/2020, no site do CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA – CIEE, https://portal.ciee.org.br/processos-seletivos-especiais/seplag-ac-jul2020/ através do envio da documentação abaixo relacionada para o endereço eletrônico [email protected]

No ato da inscrição, deverão ser enviados para o email [email protected] os seguintes documentos:

Curriculum Vitae;

Cópia RG e CPF;

Declaração de Matrícula da Instituição de Ensino;

Histórico escolar que conste as notas/menções referente o 2º semestre de 2019;

Cópia de Comprovante de Endereço atualizado

Se aplicável, a declaração de insuficiência de renda anexa a este edital.

Carga Horária e Bolsa Auxílio:

O estagiário receberá a título de auxílio-transporte, o valor correspondente a duas passagens de ônibus por dia, proporcional aos dias efetivamente estagiados, no valor de R$ 4,00 (quatro reais) cada.

Requisitos específicos para contratação de estagiário do Nível Superior:

Estar regularmente matriculado a partir do 3° período em curso de nível superior no primeiro semestre letivo de 2020 ou semestre mais avançado, autorizado pela Instituição de Ensino;Ter disponibilidade para estagiar em regime de 20 (vinte) ou 30 (trinta) horas semanais; Que não esteja cursando o último ano e; Ter idade mínima de 16 anos, na data de início do estágio; Ter apresentado a documentação comprobatório descrita no item 1.1 do Edital.

Requisitos específicos para contratação de estagiário do Nível Médio:

Estar regularmente matriculado a partir do 2º ano do ensino médio; Estar frequentando efetivamente o curso; Ter idade mínima de 16 (dezesseis) anos; Ter disponibilidade para estagiar em regime de 30 (trinta) ou 20 (vinte) horas semanais; Ter apresentado a documentação comprobatório descrita no item 1.1 do Edital.

A média global é a somatória das notas obtidas pelo estudante no período letivo imediatamente anterior ao da sua participação no Processo Seletivo, dividida pela quantidade de matérias cursadas. Exemplo:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários