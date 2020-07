Auxílio Emergencial: Governo desiste de fracionar valores, e duas parcelas extras serão de R$ 600

De acordo com fontes do governo, a decisão foi tomada para facilitar o acesso ao pagamento.

O governo decidiu que não vai mais fracionar as próximas parcelas do auxílio emergencial e os beneficiários receberão mais duas parcelas no valor de R$ 600. De acordo com fontes do governo, a decisão foi tomada para facilitar o acesso ao pagamento.

“A intenção era fazer quebrado, mas depois acabamos verificando que era mais fácil fazer o pagamento dos R$ 600 mesmo”, disse um auxiliar do ministro da Economia, Paulo Guedes. Quando a extensão do auxílio foi anunciada, o presidente Jair Bolsonaro e Guedes não detalharam como seria o pagamento.

PUBLICIDADE

Guedes defendia que um escalonamento teria um efeito psicológico para que as pessoas deixassem de depender do recurso.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários