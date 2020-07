Governo diz que Expoacre poderá ser realizada em dezembro no Acre 

Em entrevista ao ContilNet na manhã desta segunda-feira (27), a porta-voz do governo, jornalista Mirla Miranda, afirmou que se os índices de casos de Covid-19 diminuírem e a bandeira de classificação do comitê do ‘Plano Acre sem Covid’, estiver na fase Verde, poderá haver a feira agropecuária, a Expoacre, no fim do ano.

“A gente pretende fazer em dezembro, mas, só de estivermos na fase Verde, agora não existe essa possibilidade até para evitar a proliferação do vírus e aglomerações”, explicou.

Miranda disse que a realização da feira, que é o maior evento do Acre no campo do agronegócio, é um desejo do governador Gladson Cameli (Progressistas). Segundo ela, evento ajudará no aquecimento da economia.

No ano de 2019, durante o retorno das nove noites, a Expoacre movimentou mais R$ 74 milhões e atraiu mais de 200 mil pessoas ao evento.

