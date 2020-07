Governo Federal empenha e paga quase R$ 1,3 milhão de emendas de Jesus Sérgio

O Governo Federal encaminhou na última semana para o deputado federal Jesus Sérgio (PDT) informações sobre os empenhos e pagamento de diversos recursos para o Acre, no valor total de quase R$ 1,3 milhão. E todos esses recursos são de origem de emendas parlamentares do deputado Jesus Sérgio.

Para a Defensoria Pública de Tarauacá, o deputado destinou R$ 150 mil, para a instituição adquirir dois veículos e equipamentos.

Já para o município de Cruzeiro do Sul foi empenhado o valor de R$ 500 mil, para ampliação do Hemonúcleo. E, já está na conta do Governo do Acre o valor de R$ 100 mil, para a compra de equipamentos do Hospital da Mulher e da Criança do Juruá.

Além disso, foi empenhado ainda o valor de R$ 539 mil para o município de Mâncio Lima. Esses recursos serão para aquisição de sacas de adubo de plantio; mudas de pimenta do reino clonal; mudas de café clonal; descascador para café e um secador cilíndrico rotativo.

“O empenho desses recursos é muito importante para o Acre. São obras importantes na saúde e que ajudarão a desenvolver a agricultura do Estado. Neste momento delicado na saúde e na economia estamos lutando por recursos para ajudar a população do nosso Estado”, destacou Jesus Sérgio.