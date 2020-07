Governo Federal repassou mais de R$ 13 milhões aos municípios do Acre 

Uma portaria divulgada na edição do Diário Oficial da União (DOU) , trouxe a informação de que o Acre recebeu mais de R$ 13 milhões para serem repassados aos municípios acreanos. Os valores devem ser destinados ao enfrentamento do novo coronavírus (Covid-19).

O Governo enviou o montante em parcela única de R$ 13,8 bilhões. As prefeituras mais beneficiadas com os recursos são Rio Branco, Cruzeiro do Sul e Sena Madureira, respectivamente.

PUBLICIDADE

A capital recebeu mais de R$ 5 milhões, Cruzeiro do Sul, R$ 4,8 milhões e Sena Madureira vai obter R$ 2,4 milhões.

Entretanto, os municípios deverão prestar contas dos gastos, por meio do Relatório Anual de Gestão (RAG) do respectivo ente federativo beneficiado.

Veja a tabela completa:

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários