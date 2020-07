Grande bomba atômica poderá fazer estrago em setores da política acreana

Trabalhando

A prefeita Socorro Neri segue tampando buracos e deixando a cidade bem mais humanizada. Outra cartada de mestre foi o grau máximo de insalubridade a trabalhadores da Saúde. Focada no enfrentamento do covid-19, conseguiu afinar as equipes de saúde e valorizá-los.

Clima ameno

Com o recesso parlamentar na Assembleia Legislativa do Acre, o clima no cenário politico teve trégua. O deputado Daniel Zen pediu um relatório detalhado das ações de enfrentamento ao Covid-19.

Transparência

Uma consulta rápida ao novo Portal da Transparência do Governo do Acre pode ajudar a esclarecer quaisquer dúvidas com relação às ações e os investimentos aplicados no combate a pandemia. Tem link exclusivo do Covid-19.

Ações transversais

Um Workshop Pacto Acre sem Covid foi realizado com todos os gestores e secretários municipais de saúde visando o alinhamento das decisões. A farmacêutica Karolina Sabino, à frente do Comitê, não quer perder a linha de diálogo entre Estado e Municípios.

Nada definido

Não tem nada definido e nem martelo batido sobre a volta do ano letivo. Foi o que garantiu o secretário de Estado Mauro Sérgio. Ele rebate criticas feitas por sindicalistas e fake News sobre o assunto. “Tudo vem sendo planejado com muita responsabilidade”, disse.

Cadeia produtiva

Os investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) relacionados à diminuição dos impactos da Covid-19 no setor, pode não atingir um grande número de produtores rurais no Acre, pela falta de organização e estruturação de cooperativas e associações.

Simples assim

O problema é que conforme exigências do Banco, os produtos adquiridos devem seguir à risca regras da Anvisa. Fora a Cooperacre, poucas cooperativas estão preparadas para esta aquisição com os padrões sanitários exigidos. Peixe, Frango e outros produtos da lista, terão oferta, mas, não poderão ser comercializados.

Organização

As dificuldades impostas nas compras financiadas pelo BID para o setor rural, mostra o quanto é necessário de organização das cadeias produtivas. O governo se deu ao luxo de perder praticamente dois anos no setor produtivo com a inoperância do ex-secretário Paulo Wadt. A bucha caiu no colo do médico veterinário Edvan Azevendo.

Em campo

Desde a última segunda-feira que o secretário Anderson Abreu e técnicos da SEPA trabalham nas adequações que permitam a maior aquisição possível dos produtos com financiamento do BID. Eles buscam cooperativas e associações credenciadas para tirar do meio, a figura do atravessador.

Liberou

O governador Gladson Cameli flexibilizou os treinos dos clubes do futebol profissional. A próxima medida, deverá ser a volta dos jogos sem presença de torcida. Os trabalhos de campo começam nesta quarta-feira (29).

Dinheiro na praça

O Governo do Estado do Acre mantém o calendário e efetiva o pagamento dos servidores públicos ativos e inativos nesta sexta-feira, 31 de julho. Com esta operação, o Estado coloca em circulação mais de R$ 265,6 milhões.

Saúde valorizada

Neste mês, mais de 6.670 servidores da Secretaria Estadual da Saúde e da Fundação Hospitalar do Acre irão receber mais de R$ 3 milhões. É mais uma parcela do aumento do valor pago pelo adicional de insalubridade, de acordo com o que prevê os dispositivos das leis 3.627 de 12 de maio e 3.631 de 26 de maio.

Trabalho reconhecido

Já os da Segurança Pública recebem o Auxílio Temporário de Emergência em Saúde (ATS), criado pela Lei 3.631 de 26 de maio. Com este pagamento, o governo investe mais de R$ 2 milhões beneficiando 4.772 servidores.

