Grávida corta pênis do marido

Ela fez isso ao descobrir que ele é casado com outra

PUBLICIDADE

Autoridades de Taraba, estado localizado na Nigéria, investigam o caso de uma mulher de 32 anos detida por usar uma faca para cortar o pênis do então marido. O homem foi atacado nessa quarta-feira (1°) e precisou ser hospitalizado. De acordo com a imprensa local, médicos tentaram reimplantar o órgão da vítima. No entanto, não obtiveram sucesso.

De acordo com o The Sun, a mulher ficou bastante irritada ao descobrir que o marido também tinha uma segunda esposa. Mesmo grávida de cerca de oito meses, ela usou uma faca para atacá-lo enquanto dormia. Naquele país, assim como em outros, a bigamia é considerada crime.

A autora do ataque foi detida, segundo o porta-voz da polícia local. “Posso confirmar que pegamos a mulher que cortou a masculinidade do marido”, explicou o detetive David Misal. A vítima, por sua vez, foi transferida para um hospital maior, onde segue internada sob cuidados.

Já um irmão mais novo do homem atacado disse às autoridades que acredita que ele tenha sido drogado pela primeira esposa, já que ela não conseguiria atacá-lo em circunstâncias normais. Ele ainda disse que a mulher sabia que o marido tinha outra esposa há cerca de três anos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários