Grupo Boticário doa 60 mil unidades de álcool em gel para o Acre e outros 3 Estados

Em parceria com a Central Única das Favelas, a empresa ajudou 96 mil pessoas nos Estados do Acre, Amapá, Amazonas e Roraima

O Grupo Boticário, uma das principais empresas de beleza do Brasil e do mundo, que reúne as marcas O Boticário, Eudora, quem disse, berenice?, Vult, Eume, Beautybox e Beleza na Web e que mantém a Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza e o Instituto Grupo Boticário, intensificou nos últimos meses a produção e o envase de álcool em gel, álcool líquido 70% e sabonetes para ajudar na prevenção da COVID-19 e aumentar o acesso a itens de higiene à população.

Nas últimas semanas parte dessa produção foi doada em quatro estados do Norte do Brasil (Acre, Amapá, Amazonas e Roraima) em parceria com a CUFA (Central Única das Favelas), que levou mais de 60 mil itens de higiene para comunidades dos quatro estados, beneficiando 96 mil pessoas que vivem em regiões de vulnerabilidade social e favelas dessas regiões. Ao todo, o Grupo Boticário destinou 216 toneladas em itens de higiene para doações em todo o Brasil.

PUBLICIDADE

Criada há 20 anos entre jovens de várias favelas, a CUFA é uma organização reconhecida nacional e internacionalmente por promover ferramentas de integração e inclusão social em comunidades carente.

“Essas doações se conectam com o nosso propósito de valorização das pessoas e a parceria com a CUFA reforça uma das premissas que acredito vivamente – a colaboração e a cooperação constroem uma sociedade mais unida e fortalecida. Por isso, ter ao lado um movimento voluntário como esse é extremamente importante para conseguirmos passar por essa crise de saúde global e ajudar a na construção de um país mais justo e consciente.”, disse o CEO do Grupo Boticário, Artur Grynbaum.

Sobre o Instituto Grupo Boticário

Criado em 2004, o Instituto Grupo Boticário oportuniza experiências que possibilitam o contato com a beleza das pessoas, das relações e do mundo. Nos últimos 5 anos, impactou mais de 18 milhões de pessoas em todo o país. Nossa atuação abrange a realização e patrocínios de projetos sociais, culturais e de fomento ao empreendedorismo de impacto social, além da gestão de espaços culturais, como os Teatros Dr. Botica, em São Paulo/SP e Curitiba/PR, e o Mundo do Perfume, também na capital paulistana. Fazemos isso porque acreditamos que por meio das nossas iniciativas promovemos o desenvolvimento social que inspira atitudes positivas e propõe uma forma otimista e desafiadora das pessoas interagirem com o mundo. Para o Instituto Grupo Boticário, beleza é fazer parte.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários