Grupo feminista protesta em frente ao Estádio José de Melo contra contratação de Bruno 

Na manhã desta sexta-feira (31), um grupo do movimento feminista do Acre resolveu cumprir o prometido e realizar um ato de protesto contra a contratação do goleiro Bruno Fernandes, nova aquisição para o gol do Rio Branco.

No ato que contou com pouco mais de 100 participantes com faixas, elas argumentam que Bruno é um assassino e que está manchando a imagem do Estrelão. “O Bruno é homicida” dizia um dia cartazes. “O Bruno não é bem-vindo”, acrescentou outro.

Já uma outra manifestante alega que nos primeiros meses de 2020, o número de violência contra a mulher dobrou consideravelmente.

