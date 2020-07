Guga Chacra encontra “Pokémon da vida real” e web reage

Jornalista da Globo compartilhou tuítes de animal até então desconhecido que se parecia muito com uma famoso Pokémon

Comentarista político da Globo e Globonews, Guga Chacra movimentou a web na noite desta quinta-feira (9) por motivo inusitado. No Twitter, o jornalista compartilhou vídeo de animal “diferente” e chamou a atenção dos internautas.

Num primeiro tuíte, Guga comentou; “Alguém sabe que bicho é este que eu achei? Sério. Nunca vi nada tão estranho”.

Logo, os seguidores do comentarista reagiram: “Kkkkkkkkkkkkkkkkk bem q dizem q o bichinho tem a cara do dono”, “Vc ainda tá jogando Pokemon Go? Isso é um Caterpie” e “É uma meia verde”, escreveram alguns internautas.

Na sequência, o jornalista compartilhou mais um tuíte: “Agora segue o vídeo do bicho esquisito que encontrei. Não sei o que é, mas algumas respostas aqui estão interessantes e podem indicar do que se trata. Parece um alienígena. É bem pequeno e ultra estranho”.

Até que um internauta parece ter desvendado o mistério:

E você, conhecia o animal?

