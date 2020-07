Gusttavo Lima, após anunciar “candidatura” para confrontar Luciano Huck, faz revelação

Com as lives, o cantor sertanejo alcançou números expressivos, e chegou a faturar milhões, conseguindo diversos patrocinadores

Gusttavo Lima é um dos cantores que parecem encarar esse período conturbado de pandemia sem maiores problemas. Enquanto diversos artistas sofrem com a falta de shows, devido ao isolamento social, o “Embaixador” encontra formas de driblar essa situação.

Com as lives, o cantor sertanejo alcançou números expressivos, e chegou a faturar milhões, conseguindo diversos patrocinadores de peso em seus shows virtuais.

PUBLICIDADE

Agora, Gusttavo Lima voltou a surpreender ao anunciar um novo projeto. Nas redes sociais, o cantor revelou que gravou mais um DVD nos últimos dias, e entregou alguns detalhes da produção.

“Era surpresa, mas agora posso contar. Um incrível DVD acaba de ser gravado por mim! Repertório incrível, cenário impecável e arranjos fantásticos. Pena não ter público por causa do momento que enfrentamos. Cantei como se tivessem 100 mil pessoas na minha frente. Lançamento em breve”, escreveu.

CANDIDATURA?

Um dos maiores cantores sertanejos do Brasil, Gusttavo Lima é conhecido pelo seu estilo irreverente e por vezes até polêmico. Recentemente, por exemplo, o famoso agitou as redes sociais ao brincar que iria sair como o “candidato” e perguntou se poderia contar com o apoio dos seus fãs. “Gente vou me candidatar, posso contar com o voto de vcs? Sou Pré-Candidato”, escreveu.

Muita gente acreditou que o Embaixador faria referência ao fato de que, nos Estados Unidos, algumas celebridades, como a atriz Paris Hilton e o rapper Kanye West planejam se candidatar à presidência do país.

Teve gente que foi além, já “projetando” uma disputa de Gusttavo Lima com o apresentador Luciano Huck, que vem sendo cotado para concorrer ao posto de presidente da República no Brasil nas próximas eleições presidenciais.

Esse “duelo” ganharia mais força pelo fato de Gusttavo Lima estar em pé de guerra com a Globo e Huck ser um “representante” da emissora carioca.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários