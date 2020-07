Gusttavo Lima se envolve em acidente de trânsito em GO

O cantor Gusttavo Lima, 30, se envolveu em um acidente de trânsito, na noite deste domingo (5), na cidade de Bela Vista de Goiânia (GO), onde tem uma fazenda. Ele atingiu um ciclista, que teve ferimentos leves.

Segundo a assessoria do músico, o ciclista não respeitou a sinalização de parada na via, e acabou sendo atingido pelo carro de Gusttavo. O próprio artista chamou o Samu, que encaminhou a vítima ao hospital, onde foram constatados apenas ferimentos leves.

PUBLICIDADE

Em nota, a assessoria de Gusttavo afirmou que o escritório do cantor está providenciando exames particulares para certificar que não houve nenhuma gravidade nos ferimentos do ciclista.

Com a suspensão de shows devido à pandemia do novo coronavírus, Gusttavo fez no final de junho sua última live, em que emocionou os fãs ao cantar com a mulher, Andressa Suita, 32. “Investe em mim, aposta tudo em mim, que eu prometo de fazer feliz”, entoaram os dois.

Apesar dos shows suspensos, Gusttavo permanece entre os artistas confirmados para a Festa do Peão de Barretos, que esse ano acontecerá entre 28 de outubro a 2 de novembro. Também estarão na festa nomes como Zé Neto e Cristiano, Jorge e Mateus, Bruno e Marrone e Marília Mendonça.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários