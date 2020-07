Havan registra filas, aglomerações e estacionamento lotado na reabertura

Após a regional do Baixo Acre passar da fase vermelha (Emergência) para laranja (Alerta), a prefeitura de Rio Branco autorizou a reabertura de algumas atividades que haviam sido fechadas por decreto governamental. O Via Verde Shopping e a Havan, registraram nesta terça-feira (21), grande movimentação em seus estabelecimentos.

A reportagem do ContilNet esteve na Havan, localizada na Via Verde, em Rio Branco. O que se pôde ver no local, foram jovens, adultos e crianças aglomeradas em busca de realizar compras e sair da rotina do isolamento social.

No entanto, toda a equipe de profissionais estava com máscara e uso de álcool em gel. Na loja, não havia distanciamento de veículos no estacionamento e nos caixas, existia uma grande movimentação devido às normas de distanciamento social.

Shopping

No Via Verde Shopping, a movimentação estava menos intensas, mas a rigidez nas normas dos órgãos de saúde estava alta, tanto na entrada de clientes, quanto no estacionamento que estava com apenas 30% da capacidade funcionando.

