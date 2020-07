Homem brinca com cobra naja e morre após receber picada no pulso; vídeo

A serpente é considerada um dos animais mais mortais do mundo, ele foi socorrido, mas não resistiu e acabou morrendo

Um capturador de cobras morreu após fazer brincadeiras com uma naja e ser picado por ela na região do pulso. Zakeer Sasthavattam não resistiu ao veneno da serpente que é considerada um dos animais mais letais do mundo.

O caso aconteceu no Paquistão, na noite do último domingo (15), enquanto o homem fazia ‘gracinhas’ com a cobra quando ela insistia em avançar contra ele.

Apesar de se sentir tonto após a mordida, Zakeer não quis ir para um hospital naquela momento para tratar o ferimento. Minutos depois, ele foi socorrido, mas não resistiu e acabou morrendo.

