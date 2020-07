Homem desaparecido nas matas de Xapuri ainda não foi encontrado

Homem do Corpo de Bombeiros encontraram no rio par de sandálias pertencente à vítima

O Corpo de Bombeiros segue realizando as buscas pelo jovem José Maria, de 25 anos, no Ramal do Zé Morim, no Bairro da Sibéria, na cidade de Xapuri, interior do Acre.

Segundo informações do major Falcão, o rapaz possui problemas mentais e também faz uso de álcool, o que agrava o quadro psiquiátrico do jovem, que desapareceu inicialmente na terça-feira (21), mas foi encontrado por familiares e pela Polícia Militar.

Na quarta-feira (22), o jovem voltou a desaparecer em uma área de mata, foi quando o Corpo de Bombeiros foi acionado e iniciou as buscas para tentar localizar José Maria. As buscas foram feitas na quarta, quinta e sexta-feira, porém, os bombeiros acabaram encontrando somente o par de sandália que pertence à vítima.

As sandálias foram encontradas em um rio, levando a entender que o jovem poderia ter se afogado. Já neste sábado, inciou-se as primeiras buscas superficiais no rio para tentar localizar o corpo da vítima.

