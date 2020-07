Homem ‘desfila’ na rua vestido apenas com uma máscara nas partes íntimas; veja foto

O atleta de parkour Tim Shieff resolveu dar um passeio pela Oxford Street, rua de lojas em Londres, na Inglaterra, de uma maneira bastante inusitada. Ele estava vestido apenas de máscara – e ela não estava no rosto. Ele mesmo compartilhou imagens do “passeio”.

As imagens foram publicadas pela imprensa britânica e agências, segundo o G1, e localizaram o homem. Ele, no entanto, não explicou porque saiu com o objeto cobrindo as partes íntimas, sem nenhuma outra peça de roupa.

