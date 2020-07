Homem é baleado em plena via pública, no Bairro Seis de Agosto, em Rio Branco

João Batista Martins, 39 anos, foi baleado no tórax, no início da tarde desta quinta-feira (2), na Travessa Edna, no Bairro 6 de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, João estava na companhia de alguns amigos, próximo a uma quadra de esportes que fica localizado na cabeceira da 4° Ponte, quando um homem em uma motocicleta passou pelo local e, de posse de uma arma de fogo, realizou cerca de 10 disparos.

Todos que estavam na rua saíram correndo e não foram alvejados pelos disparos, apenas João foi baleado com um tiro no tórax. O projétil ficou alojado no corpo da vítima.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros socorros a vítima que foi encaminhada ao pronto-socorro de Rio Branco, todos em estado grave.

A Polícia Militar esteve no local, colheu as informações e tentou procurar pelo autor do crime, mas nenhum suspeito foi preso até o momento.

A motivação do crime é mais um capítulo da guerra entre facções criminosas que voltou com força total. As investigações ficarão a cargo da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

