Homem é baleado por dupla em moto na frente da esposa e do filho na Baixada da Sobral

Luiz foi atingido no braço por dois dos disparos. Após a ação, os criminosos fugiram do local

Luiz Henrique Gomes dos Santos, 26 anos, foi atingido por dois tiros, na noite desta quinta-feira (2), na Rua da Hosana, no Bairro João Eduardo 2, na região da Baixada da Sobral, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Luiz estava com sua esposa e seu filho na frente da própria residência, quando dois homens em uma motocicleta se aproximaram e o passageiro, de posse de uma arma de fogo, efetuou ao menos sete disparos contra a vítima. Luiz foi atingido no braço por dois dos disparos. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

PUBLICIDADE

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou Luiz ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Policiais militares fizeram buscas na região, mas os bandidos não foram encontrados até o momento.

A motivação, segundo a polícia, seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários