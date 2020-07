Homem é executado, e idosa e criança ficam feridas após tiroteio em Manaus

Um autônomo de 29 anos morreu após ser atingido com vários disparos durante tiroteio em via pública, na Zona Centro-Oeste de Manaus. Na ocasião, uma idosa de 66 anos e uma criança de 13 anos também foram baleadas.

O crime aconteceu na rua Marechal Rondon, no bairro Alvorada 1, na noite deste sábado (11). As vítimas foram levadas ao Serviço de Pronto Atendimento da Alvorada, onde o homem morreu. A idosa e a criança foram transferidas ao Pronto-Socorro 28 de Agosto.

Segundo informações da 10ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atenderam a ocorrência, o homem passava pela rua quando foi abordado por outros três homens, em uma moto, que efetuaram os disparos e fugiram logo em seguida. Uma idosa e uma criança que passavam pelo local também foram baleadas, cada uma com dois tiros.

As motivações do crime ainda são desconhecidas, mas a polícia informou que está relacionado com um possível acerto de contas com o homem, pelas características em que foi cometido.

O Instituto Médico Legal (IML) compareceu ao local e fez a remoção do corpo. O caso foi encaminhado à Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS), que irá investigar o crime.

