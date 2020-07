Homem é preso com arma, cocaína e maconha escondidas em área de mata

Droga estaria sendo adquirida em Cruzeiro do Sul e seria usada para abastecer as bocas de fumo

F.H.A.S., de 32 anos, foi preso acusado de tráfico de drogas, na tarde desta segunda-feira (27), no Bairro Triângulo, no município de Tarauacá, no interior do Acre.

Policiais do 7º Batalhão da Polícia Militar de Tarauacá, através do Grupo Tático e Canil, com apoio da Rotam de Cruzeiro do Sul, foram acionados para atender uma denúncia anônima de tráfico de drogas na região.

Segundo a denúncia, o acusado estava comprando grande quantidade de drogas de uma facção criminosa de Cruzeiro do Sul e estava armazenando em uma área de mata para posteriormente comercializar na cidade e abastecer as “bocas de fumos” locais.

Ao chegar ao local, os militares cercaram a residência do denunciado e, na área de mata, a guarnição usou dois cachorros do canil e conseguiu encontrar 500 gramas de maconha e uma quantidade de pasta a base de cocaína, próximo a uma árvore.

Outra informação dava conta de que na casa do suspeito haveria mais ilícitos, então, os PMs se dirigiram até a residência e encontraram uma arma de fogo municiada e mais 1,5 kg de substância aparentando ser cloro e 1,9 kg de outra substância branca sem identificação.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao acusado, que foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil de Tarauacá, para os procedimentos cabíveis.

