Homem é preso com pistola e cassetete dentro do Pronto Socorro de Rio Branco

Um homem, que não teve a identidade revelada, foi preso na tarde desta quarta-feira (1), no Pronto Socorro de Rio Branco, com uma pistola e um cassetete.

De acordo com informações repassadas ao ContilNet, o acusado estava andando pelas salas em atitude suspeita.

Ao ser abordado por um funcionário do hospital, o homem disse que era eletricista e estava no local a trabalho.

Mas a versão não convenceu o servidor que acionou a Polícia Militar.

Os policiais abordaram o desconhecido e durante a revista encontraram na mochila uma pistola e um cassetete.

Funcionários do hospital ficaram apavorados após descobrir que o acusado estava armado.

Depois de ser preso, o homem foi levado para a Delegacia de Flagrantes, mas não revelou qual seria sua intenção em portar uma arma dentro da unidade.

