Homem fica com garrafa presa no reto após tentar coçar as costas

Um chinês ficou com uma garrafa de vidro de sete polegadas presa no reto após um acidente doméstico. O paciente, identificado como Sr. Wen, disse aos médicos que estava tentando usar o recipiente para coçar as costas quando o objeto entrou no corpo dele, em circunstâncias não esclarecidas por ele.

Segundo o jornal Daily Mail, o homem buscou ajuda em um hospital na província de Guangdong, no sul da China, por ter achado difícil andar com o objeto preso na região anal.

O caso ocorrido foi relatado pelo Hospital de Medicina Ocidental e Tradicional Chinesa na cidade de Dongguan.

O Dr. Lin Jun, diretor do Departamento de Cólon e Cirurgia Retal do hospital, fez exames para constatar a presença do objeto rígido alojado e uma cirurgia de emergência foi realizada para a remoção.

O paciente recebeu alta do hospital no mesmo dia.

