Homem fica ferido após sofrer acidente próximo a batalhão do Corpo de Bombeiros

Um homem ainda não identificado ficou ferido após uma colisão entre um carro e uma caminhonete modelo Hilux, na noite dessa sexta-feira (24), na Estrada do Amapá, no Bairro Amapá, na região do Segundo Distrito de Rio Brando.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu próximo a um batalhão da corporação, próximo à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Segundo Distrito. Ainda segundo um socorrista, um dos carros envolvidos tentou desviar de um buraco na pista, quando acabou invadindo a mão contrária, ocasionando o acidente.

Na colisão, o condutor da Hillux teve sangramento na cabeça e recebeu os primeiros atendimentos pelos bombeiros que presenciaram o acidente. Os militares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e conduziu o homem para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde estável.

Na manhã deste sábado (25), a vítima ainda se encontrava em observação na emergência do trauma, lúcido e ainda com cuidados da equipe médica. Uma nova avaliação será feita hoje, como também outros exames para diagnosticar alguma possível sequela do impacto.

O Policiamento de Trânsito esteve no local do acidente e, após os procedimentos, os veículos foram removidos por um guincho.

