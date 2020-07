Homem perde pênis após bebedeira e amigo é suspeito de canibalismo

De acordo com informações do tabloide britânico Daily Mail, um homem perdeu o pênis após 6h de bebedeira. Moses Wanyoike, de 51 anos, notou a ausência do membro ao acordar e tentar usar o banheiro.

Desesperado ao perceber que estava sem o pênis, Moses pediu ajuda de vizinhos para procurar o membro nas imediações, mas a busca não teve sucesso.

PUBLICIDADE

Conforme Wanyoike, a única memória que possui é de um rapaz afirmar que lhe circuncidaria, mas ele não levou a história a sério.

Entretanto, vizinhos da residência contam ter escutado gritos durante a madrugada, e então sugeriram que o tal amigo havia comido “as partes” de Wanyoike.

“Ele estava uma bagunça total. Sangrava muito e estava com as calças rasgadas na parte de trás”, informou um homem que participou da busca.

James Karanja, representante da assembléia do condado, encaminhou a vítima ao hospital e também foi à polícia reportar o caso.

“Um ato tão bizarro não pode ser praticado por pessoas sóbrias. Eles devem ter usado drogas”, especula Karanja.

Gerald Mbugua, o suspeito do terrível ataque canibal, acabou preso pelas autoridades locais.

As investigações ainda estão em andamento.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários