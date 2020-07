Homem que trafegava sem capacete sofre acidente e quebra perna

Donizete Dantas Alves, 27 anos, foi vítima de um acidente de trânsito no início da noite deste sábado (18), no km 80 da Rodovia AC-40, mais conhecida como Estrada Transacreana, zona rural de Rio Branco.

Segundo informações de uma testemunha, Donizete trafegava sem capacete em uma motocicleta, quando um veículo ainda não identificado saiu de um ramal e entrou na frente da vítima, provocando o acidente. O jovem quebrou a perna esquerda e teve um leve aprofundamento de face.

Populares acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que esteve no local e levou a vítima ao pronto-socorro, em estado de saúde estável. Vale lembrar que a ambulância de suporte avançado ainda chegou a ser acionada para dar apoio, mas como o quadro do jovem melhorou durante o atendimento, a unidade de suporte básico fez o resgate.

O Policiamento de Trânsito não foi no local. Não há informações se o condutor do veículo que causou o acidente permaneceu no local e prestou socorros à vítima, tendo em vista que, por conta da distância da cidade, os demais órgãos não foram acionados.

