Manaus – Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que dois homens levam os pertences de um terceiro rapaz na porta de um ônibus no Centro, zona Sul de Manaus. As imagens ganharam a internet nesta terça-feira e mostram o que parece ser um roubo. Não há confirmação, no entanto, que se trate efetivamente de uma ação criminosa.

Com a indicação de ser na praça da Matriz, próximo ao terminal Central da capital, as imagens mostram quando um jovem tira a mão do bolso da suposta vítima, que está caída no chão. Um Um terceiro rapaz chuta a cabeça do homem que está subjugado. Logo em seguida o ônibus segue viagem, com esse terceiro homem dentro

Ninguém parece interromper a ação. O coletivo, da empresa Integração, aguarda o fim dos acontecimentos para deixar o local. Segundo a Polícia Militar, nenhuma denúncia foi recebida na 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), responsável pelo policiamento no Centro de Manaus.

Veja o vídeo abaixo. Ele foi desfocado por conter cenas de nudez e para resguardar a identidade dos envolvidos.

