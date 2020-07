Homens são baleados na frente de casa no Loteamento Novo Horizonte

O jovem Diego Miranda, 22 anos, e um homem identificado como William da Silva Filgueira, 28, foram feridos a tiros, na noite desta quinta-feira (2), na frente de uma casa na Estrada do Irineu Serra, no Loteamento Novo Horizonte, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, a dupla foi surpreendida por criminosos que estavam em um carro modelo Gol de cor prata. Um dos bandidos estava armado desceu do veículo e efetuou vários disparos contra os rapazes.

PUBLICIDADE

William foi atingido por dois projéteis em cada uma das pernas e mais dois disparos nos braços esquerdo e direito, além de ser ferido com mais um tiro no abdômen. Já o Diego foi atingido por um tiro no abdômen. Após a ação, os bandidos fugiram do local.

Populares acionaram Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que prestou os primeiros socorros e o encaminhou William ao pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave. Já Diego foi conduzido por terceiros para o PS.

Policiais militares estiveram no local do ocorrido, colheram informações sobre os criminosos e fizeram buscas na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

A motivação, segundo a polícia, seria a guerra entre facções criminosas. O caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários