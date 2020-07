Homens são presos com moto roubada há dois anos em Rio Branco

Dois homens foram presos por receptação de roubo, na noite desta sexta-feira (3), no Rua Valdomiro Lopes, no Bairro da Paz, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, uma guarnição estava em patrulhamento de rotina e percebeu dois homens em motocicleta modelo Titan de cor cinza e placa MZV 9617. Por estarem em atitude suspeita, a dupla recebeu ordem de parada dos PMs.

Durante a consulta pela placa, os militares verificaram que a moto estava registrada no sistema com a cor preta, e não com a cor cinza. Ao ver o chassi, os PMs conseguiram constatar que aquele veículo havia sido roubado há dois anos.

Ao serem perguntados para que seria usado o veículo, os dois homens responderam que estavam praticando crimes. Diante dos fatos, a dupla foi conduzida para a Delegacia de Flagrantes (Defla), para os procedimentos cabíveis.

