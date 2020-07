Horóscopo 2020: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Resolva assuntos íntimos e invista no futuro. Saturno de volta à área da carreira aumentará responsabilidades. Uma amizade poderá se tornar mais íntima hoje. Troque confidências e firme uma relação especial. Assuntos mal resolvidos no passado poderão incomodar. Esclareça posições com diálogo franco e propostas objetivas. Mantenha a calma. Conquistas pela frente!

Touro (21/04 – 20/05)

Empatia e carinho nas comunicações de hoje. A cabeça está mudando. Atualize conceitos, aprofunde conhecimentos e acerte a documentação. Você poderá renovar um contrato com melhor acordo. Saturno aumentará a responsabilidade social. Se você tiver alguma pendência jurídica, encare e resolva. Amor com mais magia e imaginação. Embarque no clima romântico.

PUBLICIDADE

Gêmeos (21/05 – 20/06)

Se rolar insegurança sobre um investimento ou assunto financeiro, adie decisões. Com Mercúrio retrógrado e Sol na sua área do dinheiro em harmonia com Urano, você terá mais consciência do que deverá preservar e de como administrar melhor seus recursos e patrimônio. Racionalize as despesas. Saturno trará respostas de questionamentos íntimos e existenciais.

Câncer (21/06 – 22/07)

Novos colegas de equipe ou amizades virtuais num grupo diferente despertarão curiosidade e renovarão os sentimentos. Conte com empatia e entendimento nos relacionamentos hoje. Amor em fase de reflexões e de aprofundamento. Com a volta de Saturno na área afetiva, por onde já transitam Júpiter e Plutão, você buscará estabilidade e segurança do casamento.

Leão (23/07 – 22/08)

A partir de hoje, Saturno cobrará mais uma etapa de reestruturações na rotina e no trabalho. Você poderá retomar uma atividade, resolver pendências da família e concretizar mudanças. Aproveite esta fase que antecede o aniversário para pensar no futuro, no legado e na missão no mundo. O dia revelará sonhos. Saudade de alguém especial vai bater forte hoje.

Virgem (23/08- 22/09)

Conversas gostosas com quem você ama serão os melhores momentos do dia. Apoie mudanças dos filhos ou do par. Talvez você também se inspire em reinventar a vida e embarcar em novas experiências. Muitas reflexões e esclarecimentos nos relacionamentos nesta fase. Reveja conceitos e descubra prazeres diferentes. Carreira com maior visibilidade.

Libra (23/09 – 22/10)

Resolva assuntos financeiros com a família, pague contas e planeje investimentos no seu futuro. Hora de aumentar as responsabilidades e assumir novos desafios na carreira. Amor em fase de novo começo. Conte com mais segurança e atitude nos relacionamentos. Vênus em harmonia com seu signo trará prestígio social, sucesso em apresentações e confiança no amor.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Clima gostoso para fazer suas coisas, pesquisar assuntos de trabalho, cuidar da beleza e do corpo. A Lua em seu signo destacará sonhos e intensificará o amor. Novidades de longe motivarão novos planos e aproximarão uma relação especial. Bom momento para se acertar com parceiros, iniciar uma atividade e impulsionar o trabalho. Criatividade em alta!

Sagitário (22/11 – 21/12)

Algum passo a mais na área financeira virá por acaso hoje. Ligue o radar nos negócios e oportunidades. Momento de maior serenidade na vida familiar. Sonhos ganharão contornos nítidos e influenciarão decisões de mudança. Aprofunde o tom das conversas com ou sobre filhos e chegue a um entendimento. Amor com mais paixão e entusiasmo com planos a dois.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Momento de maior abertura nos relacionamentos. Converse com amigos sobre novos planos, atraia amizades nas redes sociais e some forças nas atividades de grupo. O dia favorecerá associações e parcerias. Conversas delicadas com a família trarão apoio mútuo e reflexões sobre seu papel nas relações. Retome uma atividade e torne o cotidiano mais agradável.

Aquário (21/01 – 19/02)

Futuro e carreira com perspectivas mais positivas hoje. Ganhe popularidade e fortaleça a posição profissional. Novas ideias e negociações impulsionarão o trabalho e acelerarão a produção. Afaste pensamentos negativos com concentrarão nas tarefas práticas e inspiração do amor. Se estiver só, uma paixão mexerá com a cabeça. Solte a curiosidade nas redes.

Peixes (20/02 – 20/03)

Preocupações com dinheiro acelerarão novos projetos. O dia trará conexões influentes e cenário positivo nos negócios. Você poderá se associar com uma amizade ou grupo poderoso. Soluções originais economizarão custos da casa e vida familiar. Aposte na sua criatividade, siga a intuição e descubra opções atraentes. Novidades dos filhos aumentarão despesas.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários