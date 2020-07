Horóscopo 2020: confira a previsão desta quarta-feira para seu signo

Leão (23/07 – 22/08)

Clima animado com novos projetos. Solte a criatividade e planeje o futuro. O prazer estará de volta, mesmo com carga dobrada de tarefas e exigências de trabalho. Brinque com os filhos, cuide do corpo com exercícios e torne o cotidiano mais agradável com atividades diferentes. Sol em seu signo garantirá vitalidade alta e entusiasmo. Cultive a alegria. Paixão em alta!