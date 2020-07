Horóscopo 2020: confira a previsão desta terça-feira para seu signo

Áries (21/03 – 20/04)

Confie na intuição e aumente a sintonia com a sabedoria espiritual. Lua e Netuno elevarão os sentimentos e trarão mais compaixão. A semana terminará com contatos estimulantes e maior abertura nos relacionamentos. Algumas decisões dependerão de entendimento com a família e renegociação de contrato. Consertos e reorganizações na casa trarão conforto e bem-estar.

Touro (21/04 – 20/05)

Sentimentos profundos inspirarão mudanças. O dia trará revelações e reflexões sobre os mistérios da vida. Um pouco de interiorização trará a calma necessária na tomada das melhores decisões sobre caminhos a seguir. Prefira a privacidade hoje. A cabeça está mudando. Bom para revisar crenças, posicionamentos e assumir novos conceitos.

Gêmeos (21/05 – 20/06)

A semana terminará com mais emoção no amor e apoio às amizades. Trocas carinhosas compensarão as incertezas deste momento. Avalie propostas e planos sem pressa. As melhores ideias e soluções virão nos momentos de relaxamento e interiorização. Mudanças acontecerão de dentro para fora e direcionarão escolhas. Faça contas e organize as finanças.

Câncer (21/06 – 22/07)

Resultados de trabalho aparecerão hoje e apontarão direções a seguir. A semana terminará com uma conquista profissional que será só o começo de várias vitórias que virão pela frente. Fase de superação na vida pessoal e no amor. Determine metas mais altas e invista no futuro. Rotina equilibrada, cuidados corporais e hábitos saudáveis manterão o astral em alta.

Leão (23/07 – 22/08)

O foco no trabalho e em novos projetos manterão o astral em alta. Coloque filosofias em prática e assuma hábitos saudáveis. A vitalidade estará mais baixa nesta fase que antecede o aniversário. Evite assumir compromissos de trabalho para o fim de semana e descanse mais. A semana terminará com sonhos e descontração. Diminua o estresse com caminhadas.

Virgem (23/08- 22/09)

Relacionamentos profissionais cobrarão atenção. Talvez o trabalho não renda muito hoje. Busque motivação nas conversas com amigos e descubra novidades instigantes. O dia trará resgates do passado, lembranças gostosas e histórias comoventes. Crie um ambiente acolhedor em casa e termine a semana com momentos carinhosos em família.

Libra (23/09 – 22/10)

Comunicações de trabalho serão cansativas hoje. Aposte no bom humor e comportamento gentil para lidar com diferenças. A semana terminará com conquistas e prestígio. Ajuste metas, brilhe em reuniões e aguarde por bons resultados. Clima leve no fim do dia. Mude de assunto e relaxe com um bom filme, música ou trocas de mensagens carinhosas. Harmonia em família.

Escorpião (23/10 – 21/11)

Pesquisas de preços e negociações comerciais ocuparão tempo hoje. Cuidado com confusões nas contas ou ilusão nos negócios. Melhor refletir mais sobre qualquer decisão que envolva investimento financeiro. Já no trabalho, conte com grande inspiração e apoios poderosos. Bom para divulgar e aumentar a produção. Conexões influentes abrirão portas na carreira.

Sagitário (22/11 – 21/12)

Com Lua em seu signo, a semana terminará com emoções à flor da pele, carisma e senso de oportunidade. Na dúvida, siga a intuição no trabalho. O dia trará boas estratégias para vencer os desafios financeiros e manter a harmonia familiar. Converse com os filhos, ou o par, sobre planos de mudança, convivência e saúde. Se estiver só, uma paixão chegará para ficar.

Capricórnio (22/12 – 20/01)

Dia sujeito a distrações. Atividades criativas ganharão dose maior de inspiração. Bom para refletir sobre o projeto de vida, visualizar caminhos alternativos e discutir assuntos de família e de moradia no casamento. Retome uma atividade e torne o cotidiano mais gostoso. Meditação e exercícios físicos trarão maior serenidade. Programe um fim de semana calmo e relaxante.

Aquário (21/01 – 19/02)

Surpresas e imprevistos cobrarão respostas rápidas. Clima agitado no trabalho e nas atividades de grupo. Ajude alguém da equipe ou uma amizade com palavras motivadoras. Bom também para colocar a conversa em dia com amigos e ficar por dentro das novidades. Discussões estimulantes darão no que pensar no amor. Aprenda algo novo e descubra outros prazeres.

Peixes (20/02 – 20/03)

Negócios aquecidos e perspectivas positivas na carreira encerrarão a semana com otimismo. Desenvolva ideias, crie projetos ou inicie parcerias. Investimentos na casa trarão mais conforto. Clima carinhoso no amor. Se estiver só, um antigo relacionamento poderá se reaproximar e balançar as estruturas. Tudo aberto também para uma paixão virtual pouco convencional.

