Hospital de Campanha em Cruzeiro do Sul será finalmente inaugurado nesta sexta-feira

O local também será utilizado após o período pós-pandemia do coronavírus na regional

Após quase um mês de atraso, o governador Gladson Cameli (Progressistas) irá realizar a solenidade de entrega do hospital de campanha de Cruzeiro do Sul, nesta sexta-feira (10). A solenidade vai contar com a presença de autoridades.

A obra custou R$ 4,1 milhões e foi entregue pela construtora responsável. O local será utilizado após o período pós-pandemia do Coronavírus.

O hospital receberá o nome do médico urologista João Luiz Angelim, vítima da Covid-19. A estrutura vai contar com com 10 leitos UTIs, 20 leitos semi-intensivos e 60 leitos de enfermaria. Serão 90 novas vagas para atendimento de pacientes vítimas da doença.

