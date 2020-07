Hotel em Rio Branco é notificado pela Vigilância Sanitária após festa de aniversário

Pelos vídeos publicados, convidados não usavam máscara e havia aglomeração entre as pessoas

Vídeos e fotos publicados em redes sociais de Rio Branco indicavam a realização de uma festa de aniversário, com a presença de dezenas de pessoas, em um hotel localizado no centro da cidade. Pelo vídeo publicado pela aniversariante, os convidados não usavam máscara e havia aglomeração entre as pessoas, especificamente nas proximidades de uma mesa.

A Vigilância Sanitária Municipal esteve no local nesta sexta-feira, 17, para realização de inspeção e encontrou resquício de atividade festiva, como balões, comidas e embalagens.

O proprietário do estabelecimento foi notificado (Termo de notificação nº 1714/2020) e orientado para suspender qualquer atividade que cause aglomeração de pessoas, sob pena de lavratura de auto de infração.

De acordo com o Decreto Municipal 196, de 17 de março de 2020, Rio Branco está em estado de calamidade pública, provocada pela pandemia do novo coronavírus e apenas atividades essenciais podem funcionar, cumprindo medidas sanitárias.

Hotéis, pousadas e motéis estão impedidos de funcionar, conforme legislação municipal.

