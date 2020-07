Humberto Gessinger: músico desmente fake news de que teria morrido de Covid-19

O músico Humberto Gessinger, ex-Engenheiros do Hawaii e atualmente em carreira solo, desmentiu uma notícia falsa que circulou a seu respeito. O rumor apontava que ele havia morrido após contrair Covid-19, a doença do novo coronavírus.

A redação do site ‘GaúchaZH’ entrou em contato com Gessinger, que revelou ter se chateado com o boato. “Por mais que eu me esforce, não consigo entender porque alguém faz isso. E é uma coisa fácil de desmentir. Imagino a situação de quem sofre isso em questões menos óbvias. É triste e preocupante”, afirmou.

O artista destacou que nem sequer foi diagnosticado com Covid-19 e incentivou seus fãs a não compartilhar rumores. “Cabe a todos nós romper essas correntes. Não dar seguimento aos boatos. Buscar informação em locais confiáveis”, disse.

A notícia falsa foi redigida de forma bastante elaborada, afirmando, por exemplo, que Humberto Gessinger estaria secretamente internado no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, e que o velório seria realizado em Porto Alegre. O texto até diz que ele seria cremado e as cinzas seriam jogadas na Arena do Grêmio, estádio do time de futebol para o qual ele torce.

Atualmente em isolamento social, Humberto Gessinger tem divulgado uma série de vídeos e realizado transmissões ao vivo pelo YouTube. Veja, abaixo, algumas das produções que constam no canal dele na plataforma.

https://www.youtube.com/c/HumbertoGessinger/

