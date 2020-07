I Festival Online Malucos por São João no AC promete trazer festa junina para sua casa

Mesmo com a pandemia, os amantes das festas juninos poderão prestigiar a partir deste domingo (4) o I Festival Online Malucos por São João, em Rio Branco.

A ação promovida pelo grupo Malucos na Roça, com o apoio e patrocínio da Fundação Garibaldi Brasil (FGB) e Fundação Elias Mansour (FEM), se trata de uma seleção de duplas de grupos juninos da capital que enviaram os seus vídeos dançando de casa para que sejam publicados nas redes sociais do Malucos na Roça no Instagram e no Facebook.

Caracterizados, os casais concorrerão aos prêmios em dinheiro no primeiro, segundo e terceiro lugar, de acordo com o organizador, Danilo dos Santos Guimarães, produtor do Malucos da Roça.

“É uma forma de entreter as pessoas que estão em casa e beneficiar esses grupos que ensaiam por mais de um ano para as apresentações juninas, que não foram possíveis neste ano, por conta da pandemia”, comentou.

Os integrantes devem enviar os vídeos até este sábado, às 23h59, que devem ser exibidos a partir desta domingo (5), por ondem de sorteio.

As premiação serão feitas com base em dois critérios: quantidade de visualizações nas duas plataformas e julgamento técnico de jurados externos. O primeiro lugar será premiado com R$ 500; o segundo com R$ 300; e o último com R$ 200.

Diariamente os vídeos serão lançados nas páginas. Se ainda não segue o Malucos na Roça no Instagram e Facebook, aproveite!

