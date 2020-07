Iapen vai gastar mais de R$ 5 milhões com alimentação para detentos de Tarauacá 

A vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data da assinatura

O Instituto de Administração Penitenciária (IAPEN), anunciou por meio da edição do Diário Oficial do Estado (DOE), nesta quarta-feira (29), que irá gastar mais de R$ 5 milhões com alimentação de detentos em apenas um município.

A contratação da empresa será para prestação de serviços de preparo, fornecimento contínuo e entrega de alimentação (Desjejum, Almoço e Jantar), nas Instalações físicas da Unidade Penitenciária Moacir Prado – Tarauacá/Acre, para atender as demandas do Instituto de Administração Penitenciária – IAPEN.

Segundo o contrato, a despesa total será de R$ 5.024,083,20 (Cinco milhões, vinte e quatro mil, oitenta e três reais e vinte centavos). A vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data da assinatura, mó caso dia 13 de julho e pode ser prorrogado até o limite máximo de 60 (sessenta) meses.

