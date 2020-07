Idoso de 84 anos com covid-19 morre poucas horas após ter alta do Hospital do Juruá

Poucas horas após receber alta do Hospital do Juruá, onde estava internado com coronavírus, o idoso Sipriano Alves, de 84 anos, teve uma piora em seu quadro de saúde e faleceu já em casa.

A informação foi dada por parentes, que haviam comemorado a alta médica do paciente e, horas depois, lamentaram a morte de seu Sipriano.

PUBLICIDADE

O idoso, além de estar acometido pela covid-19, havia tido um AVC isquêmico.