Idoso estupra criança e coloca a culpa na cachaça: “Estava de fogo”

Um idoso de 72 anos foi preso, nessa segunda-feira (6/7), suspeito de estuprar uma criança, de 11, em Pedro Leopoldo, na região metropolitana de Belo Horizonte. A vítima é neta da companheira do abusador que colocou a culpa na cachaça.

De acordo com o boletim de ocorrência, a mãe da vítima procurou a Polícia Militar (PM), após o suspeito confessar o estupro. Segundo ela, a filha fica com a avó aos finais de semana. No entanto, no sábado (4), a garota mandou uma mensagem para a ela dizendo que estava deitada no sofá quando foi surpreendida pelo companheiro da avó.

PUBLICIDADE

Leia a reportagem completa em BHAZ, parceiro do Metrópoles.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários