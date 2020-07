Ieptec abre inscrições de processo seletivo com 8 vagas imediatas, inscreva-se!

Foram abertas as inscrições de processo seletivo do Instituto Estadual de Educação Profissional e Tecnológica do Acre. De acordo com divulgação, são um total de 08 (oito) vagas imediatas para o cargo de Mediador de Aprendizagem Horista.

A remuneração é baseada em hora/aula no valor de R$ 30,00. De acordo com o Edital Nº 016/2020, as vagas abertas são para atuação em Rio Branco, nos cursos de Confeiteiro, Salgadeiro, Padeiro e Pizzaiolo.

Os interessados devem possuir Nível Médio Completo com qualificação profissional na área da disputa e experiência comprovada de, no mínimo, 1 ano. As inscrições ocorrerão no período de 21 à 29 de julho de 2020, via e-mail, no endereço [email protected].

Mais informações você confere na íntegra do Edital Nº 016/2020 que saiu no Diário Oficial do Estado do Acre, Nº 12.843, edição desta terça-feira, 21 de julho de 2020, a partir da página 34. (www.diario.ac.gov.br)

Atenção

No ato da inscrição o candidato deverá enviar o Curriculum Vitae em PDF, com cópias dos documentos comprobatórios, a saber: Diploma de Formação de Nível Médio, certificado de cursos realizados, declarações de experiências profissionais, etc; e documento de identificação pessoal legível com foto e sem rasuras, em ARQUIVO ÚNICO, bem como a ficha de inscrição.

