Ifac lança edital para contratação de operadoras de plano de saúde

O Instituto Federal do Acre (Ifac) abre chamada pública para o credenciamento e seleção de empresas que disponibilizam planos de saúde. O edital de credenciamento foi publicado no Diário Oficial da União (DOU), da última quinta-feira (02.07). O objetivo é selecionar empresas para atender os servidores ativos, inativos e pensionistas da instituição, como também seus dependentes.

As empresas interessadas em participar da licitação deverão entregar a documentação prevista no edital, no período de 06 a 24 de julho, de forma física ou através do e-mail [email protected].

Os empreendimentos que optarem por apresentar os documentos de forma física, deverão realizar agendamento prévio de horário, com a Coordenação de Licitação, localizada no prédio Anexo da Reitoria, na Rua Coronel Alexandrino, 301, bairro Bosque.

As propostas e documentos de habilitação para o credenciamento, se entregues presencialmente, deverão ser agendadas em dias dias úteis, no horário das 8h às 11h e de 14h às 16h.

O Chamamento Público tem como objeto credenciar e selecionar empresas para atuar como Administradora de Benefícios, objetivando disponibilizar planos coletivos empresariais de assistência à saúde suplementar de, no mínimo uma operadora de planos de assistência médica, devidamente autorizada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), conforme as condições estabelecidas no edital e seus anexos.

Conforme explica a reitora do Ifac, Rosana Cavalcante dos Santos, a publicação do edital integra as ações desenvolvidas na instituição, que valorizam a saúde e qualidade de vida do servidor. Além disso, o edital para seleção de empresas faz parte do plano de gestão para os próximos quatro anos da instituição.

O edital e seus anexos também poderão ser solicitados pelo e-mail: [email protected].

