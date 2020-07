Ilderlei articula instalação da Coopervale em CZS com geração de emprego e renda

O prefeito Ilderlei Cordeiro recebeu na segunda-feira (21), representantes da Federação da Indústrias do Acre e da Cooperativa Agropecuária de Integração do Vale do Acre (Coopervale) em seu gabinete. Eles buscam o apoio da prefeitura em demandas que vão possibilitar o crescimento da cooperativa.

A Coopervale tem sede em Mâncio Lima, mas atua em todo o Vale do Juruá, e atua comprando polpas de açaí, buriti, abacaba e outros frutas, industrializa e vende para outros estados e até para os Estados Unidos.

Atualmente a capacidade do local é para 4 toneladas diariamente e o espaço atual ficou pequeno, por isso, eles solicitaram ao prefeito Ilderlei que o espaço onde funcionava o frigorífico de peixe seja repassados para a cooperativa e assim, a capacidade de produção tenha a possibilidade de 100% de crescimento.

“A intenção é montar uma indústria que vai beneficiar todo o Vale do Juruá. Além do trabalho já feito com as polpas, queremos expandir com a extração de óleo vegetal destas frutas e também com produtos oriundos da macaxeira”, explicou Janaldo Pinheiro, representante da Copervale.

A cooperativa tem hoje mais de 300 associados, o espaço limitado atual já não permite a compra de produtos de outros produtores, com o novo espaço, eles almejam dobrar o número de cooperados, além de expandir os negócios.

“Vai aumentar nossa capacidade de exportação pois faremos a concentração dos produtos em um único espaço com local para câmara fria, e o prédio fica em um local estratégico com o Rio Juruá e a estrada que vai facilitar a exportação. O apoio do prefeito Ilderlei é fundamental e com certeza, com aquele espaço, teremos a capacidade de nos tornar a maior cooperativa do Vale do Juruá”, conclui Pinheiro.

A cooperativa projeta que a parceria com a prefeitura de Cruzeiro do Sul vai gerar 100 empregos diretos. “Precisamos incentivar a produção no nosso município, e isso está no nosso plano de governo, é um compromisso nosso. Temos buscado parcerias para gerar emprego e renda para nossa população, já liguei para o secretário antes para verificar essa possibilidade e vamos sim achar uma alternativa para esta situação”, declarou Ilderlei.

Janaína Terças, representante da Federação das Indústrias em Cruzeiro do Sul, explicou que a empresa tem um grande potencial de produção, sendo necessário este espaço maior para ampliar ainda mais esta produção.

“Em visita à Mâncio Lima vimos o potencial e a possibilidade de trazer esta empresa para Cruzeiro do Sul e entramos em contato com o prefeito. Serão produzidas todas as polpas de fruta da nossa região, macaxeira e derivados dela, beneficiando e muito a nossa cidade, tanto gerando emprego quanto fornecendo para o mercado local”, disse.

