Ilderlei Cordeiro é recebido por Bittar que anuncia empenho de R$ 2 mi para saúde de CZS

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, foi recebido pelo senador Marcio Bittar na tarde desta terça-feira (14), no seu gabinete em Brasília. No encontro, Bittar comunicou o empenho de uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões para a saúde da cidade.

Em apenas 48 horas o montante estará disponível para uso no combate ao coronavírus no segundo maior município do Acre.

PUBLICIDADE

“O senador tem ajudado nosso município e tem lutado pelo desenvolvimento do nosso país. Mesmo com as condições das agendas, ele fez questão de me receber e me deu essa boa notícia. Não é surpresa, já que ele tem empenhado tantas emendas parlamentares, tanto individuais quanto as extras, para nossa cidade”, agradeceu o prefeito.

Bittar destacou a importância do esforço conjunto para enfrentar este momento difícil ocasionado pela pandemia do coronavírus. “Meus queridos irmãos de Cruzeiro do Sul e de todo o vale do Juruá, vamos continuar ajudando as prefeituras e o governo do estado no combate a esta pandemia que não estava programada, mas que também serve para o homem colocar o joelho no chão e perceber que não pode tudo, só quem pode tudo é Deus”, asseverou o senador da República.

Além do anuncio da emenda, a estrada que liga Cruzeiro do Sul à Pucallpa, no Peru, também foi conversada. O senador foi um dos parlamentares que lutou pela construção da estrada.

“A luta aqui é grande pois lacraram a Amazônia e difundem ideias que não concordo em nome de uma tese que não está provada, que é a de que o homem tem poder de mudar o clima do planeta. Nosso maior desafio é combater a pobreza, aqui em Brasília lutamos para mostrar ao governo federal que os mais de 20 milhões de brasileiros que moram na Amazônia merecem progredir na vida e a maneira que temos para isso é usar os recursos naturais. A construção da estrada até Pucallpa nos dará uma nova perspectiva econômica”, destacou o senador.

Para Ilderlei Cordeiro, que desde o ano passado vem estreitando relações comerciais com o país vizinho, a estrada vai fomentar a economia do município. “Quero agradecer ao senador Márcio Bittar, que tem nos ajudado e se empenhado para que esse sonho, que vai promover o turismo, comércio e a geração de emprego e renda nos dois países, se concretize”, endossou.

O prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro, foi recebido pelo senador Marcio Bittar na tarde desta terça-feira (14), no seu gabinete em Brasília. No encontro, Bittar comunicou o empenho de uma emenda parlamentar de R$ 2 milhões para a saúde da cidade.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários