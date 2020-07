Ilderlei oficializa decreto de reabertura de igrejas e atividades comerciais em Cruzeiro do Sul 

O decreto foi publicado na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira

Na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (10) o prefeito de Cruzeiro do Sul, Ilderlei Cordeiro (Progressistas) publicou o decreto já anunciado a reabertura de igrejas e demais atividades na região.

A reabertura só foi possível devido a mudança de indicadores no plano “Acre sem Covid”, quando Cruzeiro passa faixa vermelha para a laranja.

Os serviços considerados não essenciais liberados, são: mercados, academias e salões de beleza. A igrejas podem reabrir a partir do dia 11 de julho.

Em todas as atividades que são permitidas no decreto serão cobradas do consumidor o uso obrigatório de máscaras. As empresas deverão disponibilizar álcool gel ou pia na entrada dos estabelecimentos.

