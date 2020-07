Incêndio, possivelmente criminoso, destrói casa de madeira na invasão do Caladinho

Um incêndio de pequenas proporções destruiu parcialmente uma residência de madeira, na noite desta quarta-feira (2), na Travessa Caju, na invasão do Caladinho, próximo ao Bairro Montanhês, em Rio Branco.

Segundo informações de moradores, a residência estava abandonada, mas sempre havia a presença de pessoas no local fazer o uso de entorpecentes, levando a entender que o incêndio foi criminoso.

No momento em que o fogo iniciou, os moradores da região, com medo que o fogo se alastrasse pelas casas vizinhas, resolveram jogam água para debelar as chamas e acionaram o Corpo de Bombeiros, que foi ao local e conseguiu fazer o rescaldo, para que as chamas não voltassem a acender.

Um boletim deve ser confecciona na Delegacia de Polícia Civil, para que sejam investigadas as causas do sinistro. Os bombeiros devem emitir um laudo pericial falando sobre as causas do incêndio.

