Insatisfeita na cama, mulher bate em marido:’Quero 10 vezes ao dia’

Um homem procurou a Delegacia para pedir ajuda, pois segundo ele estava sendo abusado sexualmente por sua esposa devido não conseguir satisfazer o apetite seuxal dela.

Segundo informações, o homem tem 32 anos e trabalha em uma fábrica na cidade de Sertãozinho em São Paulo.

A vítima disse que, mesmo dizendo que chega muito cansado do trabalho, é obrigado a manter relações sexuais com a esposa do mesmo jeito.Se ele recusasse os pedidos, teria que se ajoelhar e receber uma punição. A Mulher usa uma vara de bambu para agredir repetidamente várias partes do corpo do marido. Aparentemente, a vítima suportou os maus-tratos da esposa por vários anos antes de finalmente procurar ajuda.

O homem abusado procurou a Delegacia, para lhe ajudar, pois, não estava mais aguentando ser vítima da violência doméstica praticada pela esposa. De acordo com o Delegado Genivaldo, Rogério passava o dia no trabalhado, em uma fábrica, enquanto esposa, de 31 anos, é dona de casa e passava o dia no Whatsapp vendo pornografia e quando ele chegava em casa ela queria varias vezes.

O casal tem vários filhos. Quando o marido o procurou, acrescentou ele tinha várias marcas de agressão que cobriam seu corpo e nádegas. A vítima também disse que não queria fazer uma denúncia porque estava com vergonha e queria manter sua família preservada.

Genivaldo aconselhou o homem a ter uma conversa com a esposa e fazê-la buscar ajuda médica e aconselhamento. O delegado disse que este ano recebeu uma média de sete a oito relatos de maridos abusados, mas pode haver muitos outros casos que não são relatados, já que o marido geralmente tem vergonha de fazer a denúncia.

