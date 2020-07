Instituto Ecumênico diz que igrejas fechadas ajudam a reduzir mortes por covid-19

"Graças também às igrejas que respeitam as normas, o índice está diminuindo", disse padre

Na contramão dos inúmeros pedidos de parte das denominações evangélicas para o retorno das atividades religiosas presenciais, o Instituto Ecumênico do Acre, que reúne igrejas de diversos segmentos, comemorou a diminuição de mortes por coronavírus no Estado nesta sexta-feira (17) – quando voltamos a ocupar a faixa de estabilidade no índice de óbitos pela doença.

Na ocasião, um dos representantes do grupo, o padre Massimo Lombardi, disse que a conquista se deve, também, ao respeito das congregações às normas de isolamento social.

A conclusão foi alcançada a partir de uma reunião do grupo com o Comitê de Acompanhamento Especial COVID-19, que aconteceu na noite desta sexta-feira (17), por vídeo-conferência.

“Igrejas fechadas salvando vidas. Ontem houve um tele encontro do Instituto Ecumênico e o Comitê de Acompanhamento Especial COVID-19. Reconheceram que, graças também às igrejas que respeitam as normas de ficarem fechadas, o índice de óbitos no Acre está diminuindo”, declarou o vigário.

Médicos da Texas Medical Association (TMA), especialistas em assuntos relacionados à pandemia do novo coronavírus, publicaram em um estudo nesta sexta-feira (18) uma lista com uma série de atividades que colocam em alto risco de contágio as pessoas. Entre elas, está a de caráter religioso – como cultos presenciais, por exemplo.

Eis, de acordo com a TMA, as oito atividades mais perigosas em tempos de pandemia:

-Ir a um restaurante (sobretudo a um restaurante tipo buffet);

-Praticar exercício físico numa academia;

-Ir a um parque de diversões;

-Ir ao cinema;

-Ir a um concerto ou festival;

-Ir a um estádio de futebol;

-Frequentar um serviço religioso;

-Ir a um bar.

“Evitemos a aglomeração, usemos máscaras, continuemos celebrações e cultos em casa e salvaremos vidas”, finalizou Massimo.

