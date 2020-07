Inter de Milão conta com ajuda de patrocinador para tentar contratar Messi, diz jornal

Em meios aos rumores da possível saída de Lionel Messi do Barcelona, a Inter de Milão surge como um dos clubes mais interessados nos craque argentino. Segundo o jornal “A Bola”, um patrociandor de peso teria oferecido ajuda para o time italiano contratar o camisa 10.

Em entrevista a uma rádio italiana, o CEO da Pirelli, Troncetti Provera teria dito que a empresa pode dar um empurrãozinho na negociação.

PUBLICIDADE

“Em um momento como esses não podemos fazer um investimento significativo no esporte. Grande parte do esforço financeiro teria de vir do Steven Zhang [dono da Inter de Milão], mas se eles quiseram o Messi, podemos ajudar’, disse o CEO do principal patrocinador da nerazzuri.

Embora Messi ainda tenha um ano de contrato com o Barcelona, sua relação com o time não anda das melhores, e a renovação ainda é uma dúvida. Nesse cenário, grandes clubes europeus estão empolgados com a posibilidade de incluí-lo em seus elencos.

Os comentários são de responsabilidade exclusiva de seus autores e não representam a opinião deste portal. Se achar algo que viole os termos de uso, denuncie. Comentários

comentários