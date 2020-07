Jesus Sérgio celebra Lei que suspende o pagamento das parcelas do FIES

Os estudantes devem ainda comunicar ao banco financiador do FIES o interesse em ter as parcelas suspensas

Como professor e defensor da educação, o deputado federal Jesus Sérgio (PDT), celebrou a sanção presidencial da Lei 13.998/2020, que suspendeu o pagamento das parcelas dos estudantes que têm contrato em vigor com o FIES.

O deputado Jesus Sérgio votou favorável, na Câmara dos Deputados, para suspender as parcelas dos universitários no FIES, durante o período da pandemia do novo coronavírus.

E, para ter as parcelas suspensas é necessário que o pagamento do FIES estivesse em dia a até o dia 20 de março de 2020, data da publicação do decreto de calamidade pública pelo Governo Federal, em virtude da Covid-19.

Os estudantes devem ainda comunicar ao banco financiador do FIES o interesse em ter as parcelas suspensas.

“A suspensão do pagamento do FIES foi uma grande vitória para os estudantes, pois neste período conturbado na economia muitos não iam conseguir honrar essas parcela. E a nossa missão é ajudar os jovens para que no futuro possam contribuir com o mercado de trabalho do nosso país”, afirmou Jesus Sérgio.

