Jesus Sérgio participa de solenidade de assinatura para repasse de emendas de sua autoria

As emendas para Cruzeiro do Sul na assistência social já estão empenhadas e aprovadas para pagamento

O deputado federal Jesus Sérgio participou nesta quinta-feira (02) da solenidade de assinatura do termo de colaboração, para repasse dos recursos fruto de emendas parlamentares, entre a Prefeitura de Cruzeiro do Sul e as instituições sociais Lar dos Vicentinos, Educandário, Pastoral da Criança e CEANON. A solenidade contou com a presença do prefeito Ilderlei Cordeiro e representante de cada instituição social. Vale ressaltar que os recursos no valor de R$ 310 mil são provenientes das emendas do deputado Jesus Sérgio.

As emendas para Cruzeiro do Sul na assistência social já estão empenhadas e aprovadas para pagamento. O Governo Federal deverá efetuar o pagamento ainda no mês de julho.

“Esses recursos irão ajudar a essas instituições que auxiliam diversas famílias carentes. E tenho certeza que chegam em boa hora, pois estamos vivendo um momento de muita dificuldade onde há um aumento do desemprego por causa da Covid-19, e a nossa missão será sempre ajudar ao próximo”, ressaltou Jesus Sérgio.

